В Крыму расцвели кактусы: 5 ярких фото суккулентов

Кактусы в цвету выглядят весьма эффектно. Фото: Елена Чичканова/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма, а именно Никитский ботанический сад, где весной можно полюбоваться тюльпанами, ирисами и глициниями, в этот раз приглашает отдать должное суккулентам.

Суккуленты бывают разные. Фото: Елена Чичканова/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В соцсети появились фотографии цветущих кактусов.

В мае даже колючки становятся нежными. Фото: Елена Чичканова/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Солнечное сияние из кактусовой оранжереи Никитского сада, - сообщает пресс-служба знаменитого ботанического сада.

На снимках кандидата биологических наук Елены Чичкановой внешне «брутальные» растения явили миру тонкую и нежную красоту.

Колючки превратились в милые «солнышки». Фото: Елена Чичканова/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Цветы у кактусов очень нежные, поэтому все те, кто не успел насладиться великолепной картиной вживую, могут хорошенько рассмотреть «солнышки» на фотографиях.

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