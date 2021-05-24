В Симферополе ремонтируют подъезды внутри дворов

Ремонт выполняется в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. Фото: администрация Симферополя.

В Симферополе начался ремонт внутридворвых подъездов. Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

Подъезды будут обновлены на улице Маршала Жукова, 23-30. Средства на ремонт выделены из муниципального бюджета.

Сейчас на территории идут работы по фрезерованию, также меняют бордюры, устанавливают поребрик, асфальтируют тротуары, делают верхнее покрытие на проезжей части, по необходимости меняют колодцы и люки.

Тараненко добавил, что ремонт планируют закончить в середине июня.

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