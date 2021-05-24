Владимир Путин готов обсудить с Зеленским Крым в рамках приграничного сотрудничества

Ранее Зеленский заявлял, что готов к диалогу с Путиным.

Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Песков уточнил, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если обсуждение коснется Крыма в плане развития приграничного сотрудничества. Но «если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать».

Ранее Зеленский сообщил, что его офис начал переговоры с российской стороной на счет организации встречи. Однако Дмитрий Песков отметил, что этот «процесс идет непросто», а наброски тем для обсуждения «скорее концептуальные, а не предметные». Сроки возможной встречи на данный момент не обозначены.

Зеленский 21 мая ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, среди которых есть российские граждане и компании: блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие ограничения. Песков, комментируя это решение, отметил, что оно «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов».

Владимир Путин 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о встрече, сообщил, что если речь пойдет о проблемах Донбасса, властям Украины, прежде всего, нужно организовать встречу с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

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