Бухгалтер крымского техникума похитила стипендию у студентов на сумму 11 миллионов рублей

Женщина вела свою незаконную деятельность безнаказанно 5 лет. Фото: Архив "КП"

Бывшего бухгалтера Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности привлекли к суду за кражу 11 миллионов рублей бюджетных средств, которые должны были выплатить студентам в качестве стипендий и другой материальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Нарушительница с июля 2016 года по февраль 2021 года указывала свои данные в реестрах, чтобы часть выплат поступала на ее банковский счет. За все время ей удалось украсть более 11 миллионов рублей.

Чтобы не хранить похищенные деньги в столь крупном размере, она решил часть из них потратить на покупку автомобиля. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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