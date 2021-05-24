Из заброшенного лунодрома под Симферополем предложили сделать туристический объект

Лунодром. Фото: скриншот из видео ruptly

В поселке Школьное под Симферополем, где находится наземный измерительный пункт (НИП), можно было бы оборудовать экскурсионный объект. Такое мнение выразил профессор КИПУ Владимир Поляков в комментарии Ruptly.

- Отсюда поддерживалась связь с космическими кораблями. Именно сюда приезжал Никита Сергеевич Хрущев и разговаривал с космонавтом Павлом Поповичем, здесь работал Сергей Королев, Юрий Гагарин в бытность, когда они были уже не простыми космонавтами, а руководили космическими полетами, - отмечает Поляков.

По его словам, именно в этом НИПе был изобретен космический корабль, который может ездить по Луне.

- Многие военные объекты превратились в музеи. Эту бывшую воинскую часть нужно рассматривать как неосвоенный экскурсионный объект. Здесь можно рассказать о славном космическом прошлом, об интересных людях, которые здесь бывали, - заключил эксперт.

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