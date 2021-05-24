После семилетнего перерыва поезд «Таврия» отправился из Симферополя в Мурманск

Фото: Пресс-служба поезда "Таврия"

Спустя семь лет после перерыва поезд «Таврия» вновь в строю. 24 мая он отправился из Симферополя в сторону Мурманска, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

- Поезд 551/552 Мурманск - Симферополь отправился из Симферополя 24 мая и прибудет в Мурманск 27 мая. Из Мурманска первый поезд отправится 28 мая, - отметили в компании.

Уехать по такому маршруту можно будет каждые 9 дней. Он проедет по крупным российским городам через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино и Ростов-на-Дону. Протяженность всего маршрута составит 4 540 километра. Пассажиры смогут разместиться в девяти плацкартных и в четырех современных вагонах.

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