В Крыму за один вечер мужчина совершил четыре преступления

Травматический пистолет злоумышленник купил для самообороны. Фото: Архив "КП"

Ленинский районный суд Крыма приговорил крымчанина к двум с половиной годам колонии за четыре преступления, которые тот совершил за один вечер. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В 2019 году супруги катались на машине по селу Марфовка. Проезжая мимо одного из домов, где компания отмечала день рождения, водитель увидел возле калитки своего знакомого, который курил с другом. Он решил остановиться и поздороваться. Однако беседа окончилась ссорой и завязалась драка. Перед тем как отправиться кататься, мужчина прихватил с собой пневматический пистолет. Он выстрелил четыре раза в обидчика и еще три раза в его брата, который был рядом.

Кроме огнестрельных ранений мягких тканей, один из пострадавших получил «слепую» пулю в левую кисть руки. Пистолет у обиженного отобрали участники застолья, но тот помчался домой и через некоторое время вернулся с «обрезом» охотничьего ружья и начал угрожать убийством.

- Мужская часть гостей праздничного мероприятия повторно справилась с вооруженным непрошенным гостем, снова отобрав у него оружие, – говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый работал охранником, поэтому у него было разрешение на хранение и ношение оружия. На суде нарушитель признал свою вину частично и попросил прощения у пострадавших.

Действия мужчины определили как умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия (по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, с применением оружия (пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ), незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия (части 1 статьи 222 УК РФ), угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (по части 1 статьи 119 УК РФ). Таким образом, за один день мужчина умудрился совершить четыре преступления.

Наказание 30-летний уроженец Керчи получит в виде двух с половиной лет колонии-поселения. Также он обязан выплатить потерпевшим 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.

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