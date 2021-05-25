Последний звонок в Крыму прозвенит только для выпускных классов

По всему Крыму последние звонки пройдут в среду - 26 мая Фото: Архив "КП"

В Крыму последний звонок прозвенит только для выпускников, сообщила на пресс-конференции в Симферополе сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Клюева.

Строгих ограничений для линейки нет, но количество присутствующих на мероприятии значительно сократится. Такие меры принимаются для того, чтобы избежать ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе.

- То есть выпускные классы, они проведут (последний звонок), для всех остальных классов предложено провести экскурсии, походы выходного дня и так далее, - отметила Клюева.

Заметим, по всему Крыму последние звонки пройдут в среду - 26 мая. В Севастополе линейки прошли еще 22 мая, на них присутствовали выпускники 1, 4, 9 и 11 классов. А родители школьников заранее подавали заявки на участие в мероприятии.

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