В Крыму отказались от воздушной блокады Белоруссии

Ряд стран ЕС ввели против Минска санкции Фото: Архив "КП"

В Крыму отказались устраивать воздушную блокаду для Белоруссии, сообщил вице-премьер - постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, аэропорт Симферополя по-прежнему будет принимать гостей из Минска, а западная агрессия не станет помехой для развития связей между Белоруссией и Крымом.

- Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске - воздушная гавань в Симферополе открыта для вас, - добавил Мурадов.

Напомним, из-за экстренной посадки в Минске самолета, который летел из Афин в Вильнюс, и задержания одного из основателей известного телеграм-канала Nexta, который в Белоруссии признали экстремистским, ряд стран ЕС ввели против Минска санкции. На днях авиасообщение с Белоруссией решили прекратить и на Украине.

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