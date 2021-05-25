Под Симферополем произошло смертельное ДТП - водитель погиб на месте

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском районе произошло смертельное ДТП – водитель Volkswagen врезался в дорожное ограждение. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, мужчина скончался на месте от полученных травм.

ЧП произошло 25 мая рано утром - в 5.50. Водитель ехал из села Левадки в направлении села Дубки. Но он превысил скорость, машину занесло влево. После этого мужчина за рулем Volkswagen наехал на дорожное ограждение.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливают полицейские, погибшему было 40 лет.

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