Власти России выделят 15 миллиардов рублей на строительство медцентра в Ялте

Ввод комплекса в эксплуатацию повысит доступность медицинских услуг в Крыму. Фото: Минобороны РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении бюджетных инвестиций на проектирование и строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте. Общая стоимость комплекса – более 15 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В состав учреждения войдут стационар, поликлиника и диагностический центр. В главном корпусе будет располагаться стационар на 410 коек, оперблок, отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии. Появится и консультационно-диагностический центр, который смогут посещать за одну смену 500 пациентов. Построят детскую поликлинику на 300 человек в смену, а также дневной стационар на 60 коек.

- Центр будет оказывать помощь по широкому перечню направлений, в их числе - хирургия, травматология, кардиология, неврология, онкология, педиатрия, нефрология, – сообщается в документе.

В комплексе будет вся необходимая телекоммуникационная техника, что позволит местным врачам консультировать с коллегами из ведущих медучреждений страны.

Финансирование строительства медцентра с каждым годом будет расти. В 2021 году вложат 300 миллионов рублей. В 2022 году уже планируют начать строительство, для которого потребуется 3,7 миллиарда рублей. В 2023 году на работы потратят 5 миллионов рублей, а в 2024 году, когда клинику введут в эксплуатацию, 6 миллиардов.

Многофункциональный центр ФМБА будет находиться в районе пересечения улиц Мицко и Халтурина. К комплексу будет идти хорошие подъездные пути, энергетические сети и современная коммунальная инфраструктура.

Кроме того, в рамках проекта запланировано возведение жилого комплекса на 300 квартир. Там будут жить высококвалифицированные специалисты, которых будут приглашать для работы на полуостров со всей России.

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