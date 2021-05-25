Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 снова заработает в центре Ялты

В минувшую пятницу в передвижном пункте на площади Советской в Ялте первый компонент вакцины получили 130 человек. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Ялте 28 мая все желающие сделать бесплатную прививку смогут вакцинироваться прямо в центре города. Об этом сообщили в Администрации Симферополя.

Мероприятие проводится при содействии филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму. Пункт будет открыт с 11.00 до 17.00 на площади Советская.

- Медработники вакцинируют всех желающих первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в порядке живой очереди. Чтобы сделать прививку, с собой нужно будет иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС, – уточнили в администрации.

Кроме того, у жителей Большой Ялты будет возможность привиться вторым компонентом в плановом порядке по месту прикрепления. Для этого нужно заранее записаться по телефону 8 (800) 506-80-04. Гостям Крыма и приезжим из других регионов нужно будет обратиться в медицинскую организацию по своему месту жительства спустя 21 день.

После прививки каждому выдадут памятку с инструкцией. Перед вакцинацией также не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, а в день прививки – не посещать сауны, бани и бассейны и отложить интенсивные тренировки.

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