Ирисы устроили карнавал: 5 ярких фото с Южного берега Крыма

Ирисы бывают разные. Фото: Анна Шапет/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Никитский ботанический сад, который уютно расположился в окрестностях Ялты, в мае заманивает к себе гостей цветущими растениями: тюльпаны, глицинии, водяные кувшинки, сирень и, конечно же, ирисы.

Фиолетовое с белым выглядит очень гармонично. Фото: Анна Шапет/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Карнавал ирисов в Никитском саду, - фоторепортаж с таким названием появился в соцсетях.

Яркий наряд ирисам к лицу. Фото: Анна Шапет/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Красивые мечевидные листья и ажурные цветы мало кого оставят равнодушным.

Сама нежность. Фото: Анна Шапет/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Огромные, чуть растрепанные шаловливым южным ветром, «бабочки». Благодаря фантазии и талантам селекционеров эти луковичные удивляют разнообразием окраса и формы лепестков, высотой стебля. Участники шоу ни в чем себе не отказывают, щеголяют на публике в самых эксцентричных нарядах!

Четкие линии и безупречный вкус. Фото: Анна Шапет/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Настоящий карнавал, под стать тому, что проходит в Рио-де-Жанейро! Чем Крым хуже Бразилии?!

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