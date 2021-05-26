Между Ялтой и Симферополем планируют установить канатную дорогу

Строительство объекта принесет пользу, так как разгрузит транспортные пути в Крыму. Фото: Архив "КП"

Между симферопольским аэропортом и Ялтой планируют построить канатную дорогу. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

Проект строительства уже готов. Его начнут воплощать в жизнь после того, как власти Крыма найдут инвестора.

На строительство объекта потребуется четыре года. По планам, кабина канатки будет самоходной, а длина дороги – три километра. Наличие такого пути на полуострове снизит транспортную нагрузку, и, конечно, привлечет внимание туристов. Линия дороги будет пролегать через живописнейшие места Южного берега Крыма.

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