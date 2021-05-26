Ялта и Симферополь в лидерах по росту заболеваемости коронавирусом

Ялта и Симферополь в лидерах по пневмониям и коронавирусу Фото: Архив "КП"

Ялта, Симферополь и Симферопольски район лидируют в удельном весе заболевших коронавирусом в мае. На республиканскую и южную столицу приходится наибольшее количество заболевших за неделю с 19 по 25 мая.

- Несмотря на увеличение турпотока ситуация в курортных регионах контролируемая,- сообщил на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Наибольший удельный вес заболеваемости в мае приходится на три курортных региона - Ялту, Феодосию и Керчь.

В целом при снижении недельных показателей на 8% по коронавирусу и на 13,6% по пневмониям, рост наблюдается в Ялте, Симферополе, Черноморском и Кировском районах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50