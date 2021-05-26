Рейс Крым-Москва оказался одним из самых загруженных в мире

Для примера, на маршруте Атланта – Форт-Лодердейл (1 место по загруженности в рейтинге в США) в мае стоит 25 0825 кресел Фото: Архив "КП"

Из-за кризиса международного авиасообщения, вызванного ковидными ограничениями, стали пользоваться популярностью перелеты внутри страны. В мае по маршруту Москва – Симферополь переправилось больше людей, чем по любому внутреннему маршруту в США и Европе, сообщили в пресс-службе Ассоциации Туроператоров.

По данным международной консалтинговой компании OAG, маршрут Крым – Москва оказался в рейтинге самых загруженных внутренних авиамаршрутов. Правда, не вошел в ТОП-10. Но гордиться есть чем. В мае на маршруте Москва – Симферополь суммарная емкость кресел составила 482 752 (285 582 кресла из Домодедово и 197 170 кресел из Шереметьево).

Первое место в топовой десятке по загруженности внутренних авиарейсов в мае 2021 года занимает маршрут Чеджу – Сеул (1,564 миллионов кресел в мае 2021 года). Затем – вьетнамский маршрут Ханой – Хошимин (947, 6 тысяч кресел), на третьем месте – китайские рейсы Пекин – Шанхай (769,4 тысяч кресел в мае).

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