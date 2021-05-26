В крымском баре у 59-летней женщины украли деньги и телефон

Оба мужчины ранее неоднократно судимы за грабежи и разбои, имеют не снятые и не погашенные судимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 59-летняя женщина и пожаловалась на то, что у нее украли сумочку с деньгами и телефон, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Вечером пострадавшая познакомилась с двумя мужчинами. Вместе они отправились в бар где, выпивая, жертва потеряла бдительность. В какой-то момент один из собутыльников сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и убежал. Женщина бездумно ринулась догонять вора.

Но второй мужчина и не думал ей помогать. Воспользовавшись тем, что владелицы сумочки с деньгами и телефоном не оказалось рядом, он прихватил все это имущество с собой.

Соучастники преступления позже встретились, чтобы разделить все награбленное, а потом распорядились им по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания для воров – 4 года тюрьмы.

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