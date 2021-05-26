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26 мая 2021 17:14

Владельца благотворительного дома из Крыма подозревают в совращении маленькой дочери

Мужчина задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы
Елена КОСТРЫКИНА
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Теперь благотворителю, который хотел развратить дочь, грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

Теперь благотворителю, который хотел развратить дочь, грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

Фото: Архив "КП"

Учредителя одного из благотворительных домов в Раздольненском районе Крыма подозревают в совращении собственной дочери. На протяжении многих лет мужчина вел образцовый образ жизни, но теперь может сесть в тюрьму на долгие годы.

Как удалось выяснить КП-Крым, в 2010-х годах, когда мужчине едва перевалило за тридцать, он жил в поселке Гвардейское, что под Симферополем. Там воспитывал шестилетнюю дочь.

В 2017-м году Петр* решил круто поменять свою жизнь и заняться благотворительностью. В одном из сел Раздольненского района он купил большой участок земли, где позже были построены несколько одноэтажных зданий. Комплекс стал благотворительным домом. Здесь поселились восемь человек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Среди них больные ВИЧ, разными формами гепатитов и бывшие заключенные. За проживание в домах хозяин денег не брал, как и за питание.

Казалось бы, полная идиллия. Руководство благотворительного дома даже подало заявку в Фонд президентских грантов на получение около 700 тысяч рублей. Вот только теперь грандиозные планы альтруистов оказались под угрозой.

В мае этого года в благотворительный дом наведались сотрудники полиции. Они задержали хозяина богадельни по подозрению в «действиях сексуального характера, которые были совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

На руках у силовиков имелись данные о том, что мужчина развращал дочь, когда ей было 6-9 лет. Сегодня девочке уже 14. Проведенная экспертиза показала, что у подростка еще не было полового сексуального контакта, а ее отец отказался от дачи признательных показаний.

Если вину «благодетеля» докажут, ему будет грозить от 12 до 20 лет лишения свободы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

*Имя изменено

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