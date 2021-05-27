В Крыму пропала 76-летняя женщина

Валентина Булгакова (Амбросимова). Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На страничке поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым появилась новая ориентировка.

- Помогите найти человека. Пропала Булгакова (Амбросимова) Валентина Михайловна, 76 лет (1944 год рождения), село Садовое, Нижнегорский район, - сообщают волонтеры, отмечая женщина исчезла почти две недели тому назад. - 15 мая 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худенькая, карие глаза, седые волосы.

Валентина Булгакова (Амбросимова) была одета в светло – коричневую куртку и темную юбку.

Всех, кто располагает информацией о пенсионерке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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