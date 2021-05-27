Коронавирус в Крыму: плюс 93 заболевших за сутки

Фото: Пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В Крыму за 26 мая зарегистрировали 93 случая коронавируса. 24 человека из зараженных переносят инфекцию бессимптомно. Из общего числа заболевших 52 человека самостоятельно обратились за медпомощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 40 человек ранее контактировали с заболевшими, один случай завозной из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4242 человека. Выздоровели за сутки 137 человек, за весь период – 40 210 человек.

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