Симферопольские власти призвали горожан привиться от COVID-19

В случае появления симптомов острого респираторного заболевания необходимо безотлагательно обратиться к врачу. Фото: Анна КИРИЕНКО

В администрации крымской столицы напомнили, что Симферопольцы не должны забывать про меры профилактики COVID-19, а также призвали вакцинироваться от новой инфекции. Это поможет решить задачу формирования коллективного иммунитета.

Прививку можно сделать бесплатно в мобильных пунктах вакцинации без предварительной записи. Они открыты в торговых центрах Симферополя, а также на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина в центре города. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Пред прививкой пациента сначала осматривает медработник. Также предварительно нужно будет заполнить добровольное информированное согласие и анкету пациента.

В администрации Симферополя также напомнили горожанам о важности соблюдать дистанцию от полутора до двух метров, мыть руки с мылом, пользоваться одноразовыми салфетками при чихании и кашле, не трогать лицо руками, носить медицинские маски или респираторы.

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