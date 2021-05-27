В Большой Ялте будут ездить 38 новых пассажирских автобусов

Автобусы «Крымтроллейбуса» с 5 июля будут ходить от Ялты до Алупки и от Ялты до Симеиза. Фото: Крымтроллейбус

В Большой Ялте запустят 28 новых автобусов для пассажирских перевозок. До 5 июля они должны выйти на маршруты, сообщил первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

- «Крымтроллейбус» выиграл в конкурсе лот, который затрагивает Алупку и поселок Симеиз - это наши ключевые направления. Туда до 5 июля должны выйти 28 новых автобусов. Сейчас пока мы набираем водительский состав, которого у нас, к сожалению, дефицит, - сообщил Мартынов.

Чиновник уточнил, что сейчас госпредприятие хочет принять на работу водителей с официальной зарплатой от 40 тысяч рублей. Также предусмотрены и соцвыплаты.

Автобусы предприятия выйдут на три маршрута. Сейчас два маршрута выехали на линию - №30 (Автовокзал – Учан-Су) и (Симеиз – Оползневое – Парковое – Симеиз) №38. В будущем новый транспорт выйдет на пригородные маршруты № 102, 115 и 132.

Кроме того, автобусы «Крымтроллейбуса» с 5 июля будут ходить от Ялты до Алупки и от Ялты до Симеиза.

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