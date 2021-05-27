Жители многоэтажки в Симферополе получили горячую воду только после инспекции Сергея Аксенова

Жители одной из многоэтажек Симферополя месяц были без горячей воды, пока глава республики не наведался в дом лично. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

В кранах жителей одного из симферопольских многоэтажных домов появилась горячая вода только после того, как глава Крыма Сергей Аксенов прибыл туда с проверкой.

Такая ситуация сохраняется с 1 мая, несмотря на то, что горячее водоснабжение возобновили в начале мая. Проблема решилась в тот момент, когда руководитель Крыма прибыл на объект – горячую воду сразу дали. Глава Крыма назвал остался недоволен работой коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов назвал ситуацию с дворами Крыма катастрофической. Руководителей двух организаций заменили.

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