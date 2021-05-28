Погода в Крыму на 28 мая: грозы и тепло до +26

Над ЮБК сгущаются тучи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 мая в восточных и западных районах Крымского полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе синоптики обещают дождь, гром и молнии. Воздух днем прогреется до +24°...+26°.

Феодосию и Судак обдувает неспешный восточный ветер до 10 м/с. Днем воздух прогреется до +25°.

Евпатория во власти северо-восточный ветер, скорость которого 5-10 м/с. Услужливый столбик термометра покажет до +23°…+25°. Переменная облачность.

В Ялту и Алушту северо-восточный ветер, скорость которого 7-12 м/с. принесет на своих крыльях дождь и грозу. Воздух на ЮБК прогреется до +23°…+25°.

Вода в Черном море +14°… +17°.

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