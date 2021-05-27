Крымские власти сделают из крымского санатория детский лагерь для детей из Белгородской области

По планам, лагерь сможет принимать до 400 детей за смену. Фото: Архив "КП"

Власти Крыма бесплатно передадут Белгородской области санаторий в Евпатории для круглогодичного отдыха детей. Здание рассчитано на 260 мест. Об этом в четверг на заседании облдумы сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

- Пока 260 мест, санаторий работающий, очень хорошего уровня. Нам его передают бесплатно, - сказал Гладков.

По словам врио губернатора области, совместно с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым прорабатывается дорожная карта проекта. По планам, дети из Белгородской области смогут отдыхать в санатории уже в 2021 году. Также, возможно, белгородский государственный лагерь сможет принимать до 400 детей за смену.

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