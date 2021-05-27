На Крымском мосту полиция со стрельбой останавливала грузовик

На водителя составили несколько административных протоколов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Крыма, применив огнестрельное оружие, остановила жителя Кубани, который рассекал пьяным без прав на «Газели» по трассе «Таврида», сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В отделение полиции ночью поступило сообщение о том, что в сторону Керчи едет, возможно, пьяный водитель. Внимание очевидцев привлекло то, что автомобиль двигался хаотично. Правоохранителям удалось отыскать машину, но на требования остановиться водитель никак не реагировал.

- В результате на Крымском мосту полицейские приняли решение о принудительной остановке автомобиля правонарушителя путем повреждения транспортного средства, - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. За рулем оказался 26-летний уроженец Краснодарского края. Он действительно был пьян, а водительских прав при себе не имел.

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