В Крыму запустили молодежный проект «URBAN блогер».

Сейчас блогерское движение набирает популярность среди молодежи Фото: Архив "КП"

В Крыму запустили проект для начинающих блогеров «URBAN блогер». Как сообщил в эфире радио «Комсомольской правды» руководитель Центра управления регионом Анатолий Половинец, такая акция нужна для того, чтобы улучшить городскую среду и повысить вовлеченность населения в процессы благоустройства.

По словам руководителя ЦУРа, сейчас блогерское движение набирает популярность среди молодежи. Активные молодые люди всегда готовы принимать участие в полезных и интересных проектах для того, чтобы помочь сформировать комфортную городскую среду.

- Мы специально выбрали молодых людей, которые следят за повесткой в социальных сетях и ведут успешные блоги. Почему бы им не поехать на места благоустройства и не пообщаться с жителями, дать обратную связь и спросить, что бы они хотели изменить или добавить на этих объектах, - отметил Половинец.

Победителями проекта стали трое финалистов - начинающие крымские блогеры Ольга Демакова, Анжелика Нюбина и Мария Будз.

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