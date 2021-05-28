Новые люди создали экспертный клуб

В Крыму необходимо организовать молодежные бизнес-инкубаторы, считают эксперты клуба

В день российского предпринимательства в офисе партии «Новые люди» в Симферополе прошло первое заседание экспертного клуба урбанистов «Крым без окраин». На собрании активисты партии и неравнодушные крымчане обсудили исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое провели в апреле по заказу партии «Новые люди». Согласно исследованию, в обществе существует запрос на обучение основам бизнеса, 62% родителей хотят, чтобы их дети стали предпринимателями.

По мнению лидера крымского отделения партии “Новые Люди” Анны Трофименко, предпринимательству нужно обучать в школах и университетах, а в Крыму необходимо организовать молодежные бизнес-инкубаторы.

- В Крыму низкий уровень вовлеченности в малый и средний бизнес, всего чуть более 10% . Наш регион находится на 62-м месте в общероссийском рейтинге по этому показателю. Сейчас необходимо выработать комплексный подход для повышения предпринимательской активности в Крыму и Севастополе, - считает эксперт клуба, доктор юридических наук, профессор Марина Гуренко-Вайцман.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50