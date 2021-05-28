Сергей Аксенов призвал чиновников помогать гражданам по телефону

Жизнь стала очень мобильной, а средства связи – более доступными для населения. Поэтому проблемные вопросы можно решать по телефону. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал распоряжение чиновникам большую часть проблемных вопросов решать по телефону с гражданами. Это решение было принято в ходе рабочей проверки в Симферополе.

Он отметил, что чаще жители города жаловались на проблемы с обустройством территорий перед их домами, также крымчан волновал вопрос установки детских и спортивных площадок. Помимо прочего, обсуждали тему озеленения дворов и ремонт лифтов.

- Вопросы, связанные с текущей жизнью, можно и нужно решать в телефонном режиме. Должна быть налажена оперативная связь и координация с населением, – сказал Аксенов.

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