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Общество28 мая 2021 10:59

Сергей Аксенов призвал чиновников помогать гражданам по телефону

Это поможет оперативно решать проблемные вопросы
Елизавета КВАЧКОВА
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Жизнь стала очень мобильной, а средства связи – более доступными для населения. Поэтому проблемные вопросы можно решать по телефону. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

Жизнь стала очень мобильной, а средства связи – более доступными для населения. Поэтому проблемные вопросы можно решать по телефону. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал распоряжение чиновникам большую часть проблемных вопросов решать по телефону с гражданами. Это решение было принято в ходе рабочей проверки в Симферополе.

Он отметил, что чаще жители города жаловались на проблемы с обустройством территорий перед их домами, также крымчан волновал вопрос установки детских и спортивных площадок. Помимо прочего, обсуждали тему озеленения дворов и ремонт лифтов.

- Вопросы, связанные с текущей жизнью, можно и нужно решать в телефонном режиме. Должна быть налажена оперативная связь и координация с населением, – сказал Аксенов.

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