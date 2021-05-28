В Крымском заказнике вырубили краснокнижные деревья

На нарушителей уже возбудили уголовное дело по части 3 статье 260 УК РФ Фото: Архив "КП"

В Крыму возбудили уголовное дело после вырубки краснокнижных деревьев на территории природного заказника «Осовинская тепь». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, растения исчезли во время раскопок снарядов и останков солдат времен Великой Отечественной войны.

- В ходе проверки выявлены факты незаконного сноса зеленых насаждений. По предварительным данным, ущерб причиненный вырубкой 20 краснокнижных деревьев и кустарников, составил порядка 180 тыс. рублей, - отметили в пресс-службе.

На нарушителей уже возбудили уголовное дело по части 3 статье 260 УК РФ - незаконная вырубка деревьев, совершенная в особо крупном размере. Виновным грозит наказание до семи лет лишения свободы и крупный административный штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50