В Крымском заказнике вырубили краснокнижные деревья

На нарушителей уже возбудили уголовное дело по части 3 статье 260 УК РФ
Фото: Архив "КП"
В Крыму возбудили уголовное дело после вырубки краснокнижных деревьев на территории природного заказника «Осовинская тепь». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, растения исчезли во время раскопок снарядов и останков солдат времен Великой Отечественной войны.
- В ходе проверки выявлены факты незаконного сноса зеленых насаждений. По предварительным данным, ущерб причиненный вырубкой 20 краснокнижных деревьев и кустарников, составил порядка 180 тыс. рублей, - отметили в пресс-службе.
На нарушителей уже возбудили уголовное дело по части 3 статье 260 УК РФ - незаконная вырубка деревьев, совершенная в особо крупном размере. Виновным грозит наказание до семи лет лишения свободы и крупный административный штраф.
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