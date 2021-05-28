Недалеко от гипермаркета «Ашан» в Симферополе прорвало тубу

Часть Симферополя из-за аварии останется без воды. Фото: AMS Simferopol / Telegram.

Микрорайон столицы крымского полуострова затопило водой в районе симферопольской объездной дороги. Происшествие случилось рядом с одним из крупных торговых центров «Ашан» в ночь на 28 мая, сообщили в «Воде Крыма».

Сейчас специалисты определяют степень повреждения. Как только станет понятен уровень проблемы, сразу приступят устранению последствий.

Уточняется, что водовод поврежден на улице Киевской в районе домов 187-191. Очевидцы сняли на камеру случившееся. При просмотре ролика можно понять, что авария достаточно серьезная.

В связи с этим в некоторых частях города ограничили водоснабжение в 6.00 утра 28 мая, его возобновят в 00.00 с 28 на 29 мая. Сухими краны будут оставаться по следующим адресам: поселок Давыдовка, садовые товарищества «Садовод», «Юбилейный», «Дачник», улица Никанорова, 4.

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