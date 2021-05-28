Программа «Женское здоровье»: Новое слово в диагностике женских заболеваний

Особенность диагностической программы клиники «Медицина 24/7» состоит в том, что она дает возможность пройти все обследования одновременно.

Клиника экспертной медицины «Медицина 24/7» разработала программы ранней диагностики заболеваний, включая онкологические, сердечно-сосудистые, гинекологические, урологические, желудочно-кишечного тракта.

Будучи в авангарде развития мировой медицины, клиника «Медицина 24/7» разработала несколько программ ранней диагностики заболеваний, включая онкологические, сердечно-сосудистые, гинекологические, урологические, желудочно-кишечного тракта.

- Это относится не только к онкологии, но и к другим заболеваниям, в том числе гинекологическим – гормональным, обменным, воспалительным, а также опухолевым - доброкачественным и злокачественным, - комментирует главный врач клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский

С этой целью врачами клиники была разработана программа «Женское здоровье», которая позволяет получить полную и всестороннюю картину эндокринной и мочеполовой систем.

Особенность диагностической программы клиники «Медицина 24/7» состоит в том, что она дает возможность пройти все обследования одновременно.

Наряду с программой «Женское здоровье» в клинике «Медицина 24/7» разработаны аналогичные программы «Здоровье ЖКТ», «Мужское здоровье», «Здоровое сердце».

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