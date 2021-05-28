«Кредитные» мошенники выудили у 15 крымчан более 100 тысяч рублей

Уровень преступности в РФ в январе-марте 2021 по данным МВД снизился по сравнению с тем же периодом за 2020 год. Фото: пресс-служба МВД по РК.

Пятнадцать жителей Республики Крым стали жертвами двух преступников. Злодеи обманом заставляли крымчан брать товары в кредит, на продаже которых впоследствии обогащались, передает КИА.

Злоумышленники убедили своих жертв, что для получения положительной кредитной репутации нужно взять бытовую технику в кредит в одном из крупных супермаркетов Симферополя. Мошенники обещали впоследствии вернуть покупку обратно в магазин в течение нескольких часов. Наивные граждане поверили, что операция уже совершалась неоднократно с другими клиентами, и каждый раз все проходило гладко. Нарушители объясняли необходимость этих действий тем, что так человек подтверждает свою платежеспособность.

Взяв технику и документы по кредиту, подозреваемые скрывались. Выяснилось, что товары они потом продавали, а вырученные деньги оставляли себе. Пострадавшие через некоторое время получали письма из банка о том, что нужно погасить кредит. Таким образом, злоумышленники выудили более ста тысяч рублей из доверчивых крымчан.

По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего мужчину. Пока он находится под стражей, идут поиски его соучастницы.

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