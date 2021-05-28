Здание бывшего института в центре Симферополя сняли с аукциона и будут ремонтировать

Институт минеральных ресурсов Министерства геологии УССР создан в 1956 на базе нескольких отделов Крымского филиала AH CCCP. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Институт минеральных ресурсов в Симферополе, ранее выставленный на аукцион, решили оставить в государственной собственности и отремонтировать. Об этом сказано в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова о выборе единственного подрядчика.

Согласно госконтракту, строительно-монтажные работы будет проводить ООО «ГИП «Монолит». Институт находится на проспекте Кирова, 47/2 в Симферополе. Цена контракта - 322 миллиона 166 тысяч 234 рубля.

Ранее его хотели продать на аукционе с начальной ставкой 232 миллиона 300 тысяч рублей. Однако покупателей так и не нашли. В связи с этим здание решили оставить в собственности государства и привести в надлежащее состояние.

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