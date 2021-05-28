В Симферополе задержали вора, который недавно вышел из тюрьмы

Приговор, вынесенный судом преступнику, в законную силу пока не вступил. Фото: Архив "КП"

Железнодорожный районный суд Симферополя признал 32-летнего местного жителя виновным в нескольких разбойных нападениях на женщин, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

После тюремного освобождения в мае 2020 года, злоумышленник решил найти себе источник дохода. Недолго думая, он начал открыто и средь бела дня грабить симферопольских женщин на улицах города. В октябре 2020 года жертвой стала местная жительница, с которой вор сорвал цепочку и кинулся наутек. Через несколько дней на улице Фрунзе в Симферополе он решил провернуть грабеж повторно, но не вышло – женщине удалось отбиться от грабителя.

Полиция вскоре задержала преступника. Ранее судимого мужчину признали виновным по двум статьям и приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо прочего, к наказанию добавили 10 месяцев ограничения свободы, которое не предполагает изоляцию от общества.

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