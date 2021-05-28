«Плохие русские»: Анимированные Петров и Боширов стали героями мультика про НАТО

За рубежом считают, что эти двое мужчин - Александр Петров (на фото - слева) и Руслан Боширов, супер-агенты Кремля. Фото: Архив "КП"

Легендарные агенты Александр Петров и Руслан Боширов, которых за рубежом обвиняют в операции с применением отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери, стали героями мультика про НАТО. В анимированном ролике студии «Саваничи» рассказывается о причастности русских «джеймсов бондов» ко всем провокациям и инцидентам последнего времени, начиная от взрывов складов в Чехии, и заканчивая конфузом с падением новоизбранного президента США Джо Байдена на трапе самолета.

- Если служишь России, то трудись как пчела, - поясняют агенты в мультфильме свою небывалую активность и вездесущность.

За два дня ролик набрал уже 150 тысяч просмотров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50