В Севастополе пенсионерки вышли торговать ядовитыми цветами

От вдыхания пыльцы Купины можно получить серьезный ожог верхних дыхательных путей. Фото: Черный Список / Севастополь

На центральных улицах, около подземных переходов и на рынках часто можно встретить милых бабушек, которые пытаются продать симпатичные букеты с цветами. Обычно они собирают тюльпаны или ромашки, оборачивают в целлофан и выходят торговать в город. Но на этот раз пользователей социальных сетей шокировали пенсионерки, которые предлагают гражданам ядовитые цветы.

- Это фиаско, товарищи! Бабушка продает Купину Неопалимую (Ясенец), - возмущаются очевидцы. - Скорая, если что, рядом... А если это схватит или понюхает ребенок? На все мои возмущения бабушка невозмутимо доказывает, что это просто какие-то цветы.

И действительно, на вид обычные цветы. Однако это ядовитое растение с легкостью может оставить ожоги на коже, руки покроются волдырями, а от вдыхания пыльцы Купины можно получить серьезный ожог верхних дыхательных путей.

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