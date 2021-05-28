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Общество28 мая 2021 15:01

Пенсионерка добилась суда после того, как ей отказали в выдаче нагрудного знака «Житель осажденного Севастополя»

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение прав женщины
Елизавета КВАЧКОВА
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Согласно закону, горожане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», получают федеральные меры социальной поддержки, положенные ветеранам. Фото: свободная энциклопедия «Википедия».

Согласно закону, горожане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», получают федеральные меры социальной поддержки, положенные ветеранам. Фото: свободная энциклопедия «Википедия».

Прокуратура Центрального района Симферополя рассмотрела обращение 86-летней жительницы Симферополя, которая жаловалась на нарушение ее социальных прав.

Как сообщили в надзорном ведомстве крымской столицы, женщина в возрасте 86 лет жаловалась на отказ в выдаче ей удостоверения и нагрудного знака «Житель осажденного Севастополя», хотя в период обороны города во время Великой Отечественной войны она была жительницей города-героя.

В 2020 году депутаты Госдумы РФ приняли поправки в закон «О ветеранах», присваивающие жителям осажденного Севастополя статус ветеранов ВОВ.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку и выяснили, что пенсионерка действительно проживала на территории Севастополя с 1941 по 1942 года. Чтобы сохранить ее права, они обратились с иском в суд.

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