Погода в Крыму на 29 мая: грозы и тепло до +26

В Крыму пасмурно и дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 мая в восточных и западных районах Крымского полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. Специалисты Крымского гидрометеоцентра также сообщают, что из-за прохождения холодного фронтального раздела, 29 и 30 мая на полуостров обрушатся ливни, грозы, крупный град, шквал до 25 м/с.

В Симферополе синоптики обещают грозу и дождь. Воздух днем прогреется до +25°. Скорость юго-западного ветра достигнет 15 м/с.

Феодосия и Судак во власти юго-западного ветра 6-12 м/с. Днем воздух прогреется до +23°... +25°. Гром, молнии и дождь.

В Евпатории будет хозяйничать западный ветер, скорость которого 7-12 м/с. Столбик термометра покажет +22°…+24°. Дождь и гроза.

Ялту и Алушту юго-западный ветер, скорость которого 5-10 м/с., одарит осадками, но грозу синоптики не обещают. Днем тепло до +24°…+26°.

Вода в Черном море стало немного теплее +16°… +18°

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