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Общество28 мая 2021 15:30

Жители Крыма могут приобрести участок под Симферополем по льготной цене

Покупатели сэкономят 25% от общей стоимости
Елизавета КВАЧКОВА
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Льготы дадут рынку новое качественное предложение жилья.

Льготы дадут рынку новое качественное предложение жилья.

Фото: Анна КИРИЕНКО

В селе Родниковом Симферопольского района есть участок на 100 гектар, землю на котором жители Крыма могут купить по льготной цене – 25% от стоимости, передает Крымская газета.

Уточняется, что территория уже оснащена коммуникациями, также есть подъездные пути. Построить дом требуется не позже 5-ти лет после приобретения участка. По планам, такое предложение для граждан должно обеспечить стабилизацию цен на рынке.

Помимо этого, будут реализовывать ряд других федеральных и региональных программ, стимулирующих жилищное строительство.

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