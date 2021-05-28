В Крыму строят новый водовод Феодосия – Судак

Большой объем работ и сложная горная местность не пугают подрядчика. Фото: Анна КИРИЕНКО

На участке Феодосия – Судак реконструируют необходимый для этой части крымского полуострова водовод. Завершить работы планируют в 2024 году, передает Крымская газета.

Старая труба уже изношена, к тому же ее пропускная способность – 75 тысяч кубометров воды в сутки. Этого жителям региона недостаточно. Проект начали реализовывать прошлым летом в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

- Новая труба идет параллельно старой ветке. Новый водовод увеличит объем поступающей со стороны Феодосии в Судак воды еще на 150 тысяч кубометров, – цитирует СМИ Андрея Демьянова, главного специалиста отдела капитального строительства № 2 дирекции инженерных объектов ГКУ «Инвестстрой РК».

Уточняется, что использовать после завершения работ будут обе ветки водовода. Его прокладка ведется по современным технологиям. Диаметр трубы в сторону Судака будет уменьшаться. Это нужно для того, чтобы поддерживать напор. Несмотря на то, что работы проводят рядом с виноградниками, кусты не пострадают.

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