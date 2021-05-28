Пьяный мужчина избил сотрудницу симферопольской гостиницы

Какое наказание получит злоумышленник пока не сообщается. Фото: Александра ШОПЕНКО

В Симферополе сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 63-летнего местного жителя, который избил администратора гостиницы, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по РК и городу Севастополю.

Пьяный крымчанин в возрасте 63 лет устроил матерный скандал, не поладив с работниками заведения. Однако грубыми выражениями ограничиваться не стал и несколько раз ударил сотрудницу гостиницы. Пришлось вызывать наряд, который задержал нарушителя и передал полиции.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержали вора, который недавно вышел из тюрьмы. Рецидивист отправится на 2,5 года в колонию.

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