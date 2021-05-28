В Керчи наконец снесли памятник Александру Пушкину

Памятник убрали на время. Фото: Архив "КП"

Установленный на набережной Керчи памятник знаменитому поэту Александру Пушкину снесли, чтобы отправить монумент на реконструкцию. В преддверии «пушкинских дней» памятник должны отремонтировать и перекрасить.

Городская общественность настаивала на этом еще год назад, когда с монумента стала кусками отваливаться краска и штукатурка. Но тогда местные власти заявили, что памятника нет в официальном российском реестре, поскольку его туда до сих пор не внесли. Это означало, что скульптурная композиция считается бесхозной и работы по ее реконструкции не предусмотрены ни одним муниципальным контрактом.

Власти долго отказывались приводить монумент в порядок. Фото: Архив "КП"

В то же время несколько месяцев назад на набережной таки появилась табличка, предупреждающая о грядущем демонтаже и восстановлении.

Памятник великому поэту на набережной Керчи установили в 1999 году. Скульптура изначально поражала своими небольшими размерами: Пушкин ростом с метр гордо смотрит в морскую даль. В городе шутят, мол, это ответ писателю за его нелестные отзывы о Керчи.

В город Пушкин прибыл в 1820 году. Тогда Керчь поэту не понравилась: город встретил его сырой пасмурной погодой и древними разбитыми улицами, которые не впечатлили автора «Сказки о золотой рыбке» и он отправился дальше вглубь полуострова.

Миниатюра Пушкина не раз становилась жертвой вандалов. Первоначально отлитый из бронзы Пушкин быстро исчез с постамента - правоохранители нашла его в одном из пунктов сбора металлолома. Тогда памятник отлили из обычного метала, но и он стал жертвой неравнодушных. Куски расчлененного поэта милиция искала по всему городу.

Памятник поэту не раз становился жерствой вандалов. Фото: "КП" Архив

6 июня пушкинисты отметят 222 годовщину со дня рождения великого русского поэта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50