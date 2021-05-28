В больницах Крыма появилась первая партия вакцины «КовиВак»

Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на различные группы людей в разной степени. Фото: Александра Тимощенко

Крымский Минздрав распределил по медучреждениям полуострова больше 3 тысяч доз вакцины «КовиВак», которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

Новая вакцина позволит сделать прививки 1 560 человек. Препарат вводится два раза с интервалом в 14 дней. Таким образом, жителям Крыма теперь доступны три препарата против COVID-19 – «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Сейчас в Республике Крым привились уже 224 079 человек, из них второй компонент вакцины получили 166 429 граждан.

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