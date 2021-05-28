Жителей Крыма начали лишать льгот за долги по оплате водоснабжения

Платить за воду нужно вовремя. Фото: Архив "КП"

Предприятие «Вода Крыма» известило жителей республики о своем намерении лишать льгот абонентов-должников. В компании предупредили, что «меры социальной поддержки предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности в течение двух месяцев подряд».

«При наличии у граждан задолженности счета к возмещению за оказанные услуги органам труда и социальной защиты населения ресурсоснабжающими организациями не предоставляются», -говорится в сообщении керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

Как пояснили КП-Крым на предприятии, подобные рассылки получили и жители других городов.

- Это связано с тем, что мы ежемесячно передаем в Департамент труда и социальной защиты населения данные о количестве возмещений. Оплата от абонентов должна поступать каждый месяц до 10 числа. А до 25 числа нам должны передавать показания. Если этого нет, начисления производятся без льгот,- сообщили «Комсомолке» в абонентском отделе ГУП РК «Вода Крыма».

В то же время с 1 июля 2021 года вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг не будут предоставляться гражданам, у которых судом подтверждена непогашенная задолженность за последние три года. Таким образом, чтобы добиться погашения долга ресурсоснабжающая организация имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.

Выходом из ситуации для должника может стать заключение с коммунальным предприятием договора о реструктуризации долга и его поэтапном погашении, пояснили КП-Крым в Министерстве труда и социальной защиты республики.

Такие объявления появились по всему Крыму. Фото: архив "КП"

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