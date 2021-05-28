Ко Дню города в Симферополе торжественно отроют новый парк

В 2020 году ко Дню города в Симферополе открыли Аллею космонавтики. Фото: Архив "КП"

Ко Дню города в крымской столице откроют новый городской парк. Событие состоится 6 июня. Об этом сообщили в Общественном совете Симферополя.

Открытие начнется 5 июня в 9.00 утра с речи министра спорта РК Ольги Торубаровой. После этого она проведет зарядку для всех участников чемпионата и гостей мероприятия.

Далее намечены такие мероприятия:

9.00 – торжественное открытие

9.10 – зарядка с министром спорта

9.30 – 18.00 – чемпионат по BMX и MTB

12.00 – 15.00 – лазертаг «Крымский корпус»

12.00 – 13.00 – мастер-класс по зумбе

15.00 – 18.00 – турнир по стритболу

18.00 – 19.00 – мастер-класс по брейк-дэнсу

18.00 – 22.00 – пенная дискотека

6 июня:

10.00 – 18.00 – чемпионат по скейту и самокатам

11.00 – 14.00 – работа спортплощадки, мини-соревнования, День Рождения ССК «Грифоны»

12.00 – 13.00 – мастер-класс по зумбе

12.00 – 13.00 – мастер-класс по воркауту

14.00 – 16.00 – квест «Наш город»

16.00 – 20.00 – турнир по русскому хвату

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