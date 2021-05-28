Ко Дню города в Симферополе торжественно отроют новый парк

В 2020 году ко Дню города в Симферополе открыли Аллею космонавтики.
Фото: Архив "КП"
Ко Дню города в крымской столице откроют новый городской парк. Событие состоится 6 июня. Об этом сообщили в Общественном совете Симферополя.
Открытие начнется 5 июня в 9.00 утра с речи министра спорта РК Ольги Торубаровой. После этого она проведет зарядку для всех участников чемпионата и гостей мероприятия.
Далее намечены такие мероприятия:
9.00 – торжественное открытие
9.10 – зарядка с министром спорта
9.30 – 18.00 – чемпионат по BMX и MTB
12.00 – 15.00 – лазертаг «Крымский корпус»
12.00 – 13.00 – мастер-класс по зумбе
15.00 – 18.00 – турнир по стритболу
18.00 – 19.00 – мастер-класс по брейк-дэнсу
18.00 – 22.00 – пенная дискотека
6 июня:
10.00 – 18.00 – чемпионат по скейту и самокатам
11.00 – 14.00 – работа спортплощадки, мини-соревнования, День Рождения ССК «Грифоны»
12.00 – 13.00 – мастер-класс по зумбе
12.00 – 13.00 – мастер-класс по воркауту
14.00 – 16.00 – квест «Наш город»
16.00 – 20.00 – турнир по русскому хвату
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