Бывший проректор СевГУ сядет на 6 лет в тюрьму за взятку

СевГУ – крупнейшее высшее учебное заведение города-героя, бывший проректор которого отправился в тюрьму за взятку. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Экс-проректору Севастопольского государственного университета дали 6 лет колонии за взятки на сумму 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщила в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Деньги нарушитель получал за то, что помогал подрядчику заключать контракты по строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета.

Мужчину приговорили к 6 годам заключения в исправительной колонии строго режима. Также он лишился права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, его обязали выплатить в доход государства сумму, полученную взяткой.

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