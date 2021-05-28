В Форосском парке состоялось торжественное открытие бюста Александру Терлецкому

Немецкого плена герой избежать не смог, после зверских пыток его казнили. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 28 мая, в Форосском парке прошел митинг в честь открытия монумента начальнику форосской погранзаставы времен Великой Отечественной войны, в котором приняли участие жители поселка и ветераны погранвойск.

Инициатива восстановить памятник Терлецкому принадлежит жителям Фороса. Их также поддержало Государственное унитарное предприятие Татарстана «Татинвестгражданпроект», которое занимается строительством детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак Барс» в Форосском парке.

Монумент воссоздавал скульптор из Татарстана Махмут Гасимов, который завершил работу за 25 дней.

Александр Терлецкий руководил в 1942 году форосской погранзаставой. Со своими бойцами ему удалось держать оборону Байдарского перевала более суток. Таким образом, он выиграл время для отступления советских войск. Но немецкого плена избежать не смог, после зверских пыток его казнили.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50