В Крыму зарегистрировали 96 случаев коронавируса

За сутки количество выздоровевших составило 90 человек Фото: Виталий ПАРУБОВ

За последние сутки в Крыму зафиксировали 96 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, двое человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил Аксенов.

За сутки количество выздоровевших составило 90 человек, выздоровевших за весь период – 40 409 человек.

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