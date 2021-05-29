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Общество29 мая 2021 11:03

В Крыму зарегистрировали 96 случаев коронавируса

Двое человек переносят болезнь без симптомов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За сутки количество выздоровевших составило 90 человек

За сутки количество выздоровевших составило 90 человек

Фото: Виталий ПАРУБОВ

За последние сутки в Крыму зафиксировали 96 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, двое человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил Аксенов.

За сутки количество выздоровевших составило 90 человек, выздоровевших за весь период – 40 409 человек.

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