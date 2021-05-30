Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 мая 2021 10:08

Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели 98 человек

Из них у двух не было симптомов
Степан ОСТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Фейсбук Сергея Аксенова

Фото: Фейсбук Сергея Аксенова

В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 98 человек, из них у двух не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 65 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозных из-за границы, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в лабораториях Республики тест на ковид прошли 4971 человек. За минувший день выздоровели 39 человек, а с начала пандемии — 40,4 тысяч человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Крыму 2021: последние новости