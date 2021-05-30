Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели 98 человек

Фото: Фейсбук Сергея Аксенова

В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 98 человек, из них у двух не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 65 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозных из-за границы, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в лабораториях Республики тест на ковид прошли 4971 человек. За минувший день выздоровели 39 человек, а с начала пандемии — 40,4 тысяч человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50